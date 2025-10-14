Ричмонд
Стоимость минимального набора продуктов в Новосибирске снизилась на 4,2%

В сентябре продуктовая корзина обходилась в 7319,23 рубля.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в сентябре стоимость минимального набора продуктов снизилась на 4,2 процента в сравнении с августом и составила 7319,23 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.

На хлеб, крупы и макароны приходится 28,3 процента стоимости минимальной продуктовой корзины, на молочные продукты — 22 процента, на мясо и мясопродукты — 19 процентов, на плодоовощную продукцию — 13,2 процента, на жиры — 5,5 процента, рыбу — 5,5 процента, чай, соль и специи — 2,5 процента, сахар и кондитерские изделия — 2,2 процента, яйца — 1,8 процента.

Уточняется, что в минимальный набор входит 33 наименования продуктов, которые наиболее часто употребляются в пищу. При исчислении стоимости продуктовой корзины используются средние цены по Новосибирской области и единые для всех регионов нормы потребления.