Волгоградка получила 1,2 млн с застройщика за вибрацию стен

В процессе приемки объекта женщина обнаружила значительное число дефектов. Наибольшее недоумение вызвала вибрация межкомнатной перегородки при ее простукивании. Помимо этого, были выявлены неровности штукатурного покрытия на стенах, отсутствие штукатурки на некоторых перегородках, недостаток обмазочной гидроизоляции в санузле, а также негерметизированные швы в зонах примыкания оконных рам.