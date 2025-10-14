Волгоградка получила 1,2 млн с застройщика за вибрацию стен

Тракторозаводский районный суд Волгограда постановил взыскать с строительной компании 1,2 млн рублей в пользу местной жительницы. Горожанка обратилась в суд с жалобой на низкое качество отделки в приобретенной квартире.
В процессе приемки объекта женщина обнаружила значительное число дефектов. Наибольшее недоумение вызвала вибрация межкомнатной перегородки при ее простукивании. Помимо этого, были выявлены неровности штукатурного покрытия на стенах, отсутствие штукатурки на некоторых перегородках, недостаток обмазочной гидроизоляции в санузле, а также негерметизированные швы в зонах примыкания оконных рам.
Застройщик в добровольном порядке согласился исправить лишь один недостаток — заменить поцарапанный стеклопакет. Проведенная судебная экспертиза полностью подтвердила обоснованность претензий собственницы.
В итоге суд обязал компанию выплатить 200 тысяч рублей на проведение ремонтных работ, 400 тысяч рублей в качестве штрафа и 600 тысяч рублей неустойки за срыв сроков передачи недвижимости.
В другом случае волгоградка через суд добилась перерасчета за воду.