Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске с 1 ноября до 50 рублей подорожает проезд в маршрутках

Перевозчики объяснили рост тарифов подготовкой к увеличению НДС и ростом расходов.

Источник: Комсомольская правда

С 1 ноября 2025 года в Омске на 5 рублей подорожает проезд во всех коммерческих маршрутках. Новые тарифы — от 45 до 50 рублей — затронут более 15 популярных направлений. Об этом рассказал предприниматель Иван Меняйлов — представитель саморегулируемой региональной организации «Омские перевозчики».

«На всех маршрутах стоимость проезда увеличится на 5 рублей. То есть, если стоимость была 45 рублей, то станет 50. Если платили по 40 рублей, будет 45. Связано это с ростом накладных расходов, ну и готовимся к увеличению НДС с 1 января», — пояснил Меняйлов в интервью изданию NGS55.ru.

Изменения коснутся следующих маршрутов: 6Н, 68, 222, 353, 399, 386, 350, 424, 305, 421, 394, 425, 359, 323 и 409.

Сейчас на части из них проезд стоит 40 рублей, на других — 45. После повышения тарифа максимальная стоимость поездки в маршрутке составит 50 рублей. Решение о корректировке цен перевозчики приняли на фоне роста операционных издержек и в ожидании повышения ставки налога на добавленную стоимость с 1 января 2026 года.

Ранее мы писали, что в Омске более чем на два рубля подорожали яйца.