В Омске с 1 ноября до 50 рублей подорожает проезд в маршрутках

С 1 ноября 2025 года в Омске на 5 рублей подорожает проезд во всех коммерческих маршрутках. Новые тарифы — от 45 до 50 рублей — затронут более 15 популярных направлений. Об этом рассказал предприниматель Иван Меняйлов — представитель саморегулируемой региональной организации «Омские перевозчики».
«На всех маршрутах стоимость проезда увеличится на 5 рублей. То есть, если стоимость была 45 рублей, то станет 50. Если платили по 40 рублей, будет 45. Связано это с ростом накладных расходов, ну и готовимся к увеличению НДС с 1 января», — пояснил Меняйлов в интервью изданию NGS55.ru.
Изменения коснутся следующих маршрутов: 6Н, 68, 222, 353, 399, 386, 350, 424, 305, 421, 394, 425, 359, 323 и 409.
Сейчас на части из них проезд стоит 40 рублей, на других — 45. После повышения тарифа максимальная стоимость поездки в маршрутке составит 50 рублей. Решение о корректировке цен перевозчики приняли на фоне роста операционных издержек и в ожидании повышения ставки налога на добавленную стоимость с 1 января 2026 года.
Ранее мы писали, что в Омске более чем на два рубля подорожали яйца.