В Омске с 1 ноября до 50 рублей подорожает проезд в маршрутках

«На всех маршрутах стоимость проезда увеличится на 5 рублей. То есть, если стоимость была 45 рублей, то станет 50. Если платили по 40 рублей, будет 45. Связано это с ростом накладных расходов, ну и готовимся к увеличению НДС с 1 января», — пояснил Меняйлов в интервью изданию NGS55.ru.