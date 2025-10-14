Строители Вселенной: что известно об атомах

Электроны обладают высокой скоростью и непрерывно передвигаются. Благодаря своей маленькой массе, которая примерно в 1,836 тыс. раз меньше, чем у протона и нейтрона, электрон проявляет свойства как частицы, так и волны. Из-за волновых свойств точное положение электрона в атоме определить невозможно. Поэтому его представляют не как точку, а как электронное облако, в котором он может находиться. В электронном облаке существуют области, где вероятность присутствия электрона максимальна, — их называют атомными орбиталями. Скопление последних с одинаковой или близкой энергией формируют энергетический уровень.