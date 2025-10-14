В Ростовской области с начала года 663 семьи получили остаток маткапитала

В Ростовской области отделение Социального фонда России с начала года перевело 663 семьям выплату в 10 тысяч рублей, являющуюся остатком материнского капитала. Получить деньги можно после подачи заявления.
При этом если не потраченная часть маткапитала будет больше 10 тысяч рублей, в выплате откажут.
— Отделение СФР по Ростовской области выплачивает неиспользованный остаток материнского капитала независимо от возраста ребенка и материального положения семьи. Владельцы сертификата всегда могут узнать точную сумму оставшихся средств в личном кабинете на портале госуслуг, а также в ближайшей клиентской службе, — рассказали в СФР.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
В Ростовской области проиндексируют социальные выплаты.
Более 42 тысяч селян в Ростовской области получают доплату к пенсии.