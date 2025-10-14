В Ростовской области с начала года 663 семьи получили остаток маткапитала

— Отделение СФР по Ростовской области выплачивает неиспользованный остаток материнского капитала независимо от возраста ребенка и материального положения семьи. Владельцы сертификата всегда могут узнать точную сумму оставшихся средств в личном кабинете на портале госуслуг, а также в ближайшей клиентской службе, — рассказали в СФР.