От Солнца оторвался один из крупнейших за год протуберанцев

«Сегодня в интервале времени между 2.00 и 4.00 с Солнца был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды и все это время понемногу смещавшийся в сторону Земли», — говорится в сообщении.
Согласно подсчетам, плазменное волокно должно было выйти в положение, с которого после отрыва ударило бы по планете краем, а, если бы смогло удержаться на Солнце до пятницы, то произошел бы уже прямой удар по Земле. Последствия такого события в этом году уже один раз приходилось наблюдать, отмечают ученые. Четыре с половиной месяца назад, первого июня, прямой удар выброшенного с Солнца крупного протуберанца (меньшего размера) вызвал магнитные бури уровня G4, продолжавшиеся около 4 суток.
Отмечается, что, согласно данным с коронографов, плазменное волокно должно было уже удалиться от Солнца на расстояние около 20 млн км. Траектория его пройдет точно между Меркурием и Землей, ни одна планета, судя по всему, задета не будет, уточнили ученые.