От Солнца оторвался один из крупнейших за год протуберанцев

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из самых крупных протуберанцев, возникших в этом году на Солнце, оторвался от звезды в ночь на 14 октября, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Источник: БЕЛТА

«Сегодня в интервале времени между 2.00 и 4.00 с Солнца был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды и все это время понемногу смещавшийся в сторону Земли», — говорится в сообщении.

Согласно подсчетам, плазменное волокно должно было выйти в положение, с которого после отрыва ударило бы по планете краем, а, если бы смогло удержаться на Солнце до пятницы, то произошел бы уже прямой удар по Земле. Последствия такого события в этом году уже один раз приходилось наблюдать, отмечают ученые. Четыре с половиной месяца назад, первого июня, прямой удар выброшенного с Солнца крупного протуберанца (меньшего размера) вызвал магнитные бури уровня G4, продолжавшиеся около 4 суток.

Отмечается, что, согласно данным с коронографов, плазменное волокно должно было уже удалиться от Солнца на расстояние около 20 млн км. Траектория его пройдет точно между Меркурием и Землей, ни одна планета, судя по всему, задета не будет, уточнили ученые.