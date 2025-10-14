От Солнца оторвался один из крупнейших за год протуберанцев

Согласно подсчетам, плазменное волокно должно было выйти в положение, с которого после отрыва ударило бы по планете краем, а, если бы смогло удержаться на Солнце до пятницы, то произошел бы уже прямой удар по Земле. Последствия такого события в этом году уже один раз приходилось наблюдать, отмечают ученые. Четыре с половиной месяца назад, первого июня, прямой удар выброшенного с Солнца крупного протуберанца (меньшего размера) вызвал магнитные бури уровня G4, продолжавшиеся около 4 суток.