В Петербурге скончался заслуженный мастер спорта СССР и преподаватель РГПУ им. А. И. Герцена Александр Дитятин

В возрасте 68 лет умер преподаватель РГПУ им. А. И. Герцена и заслуженный мастер спорта СССР Александр Дитятин. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба педагогического университета.

Источник: пресс-служба РГПУ им. А. И. Герцена

«Александр Николаевич — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами», — сказал ректор университета Сергей Тарасов.

Александр Дитятин родился в Ленинграде 7 августа 1957 года. Уже в 18 лет выиграл золото на взрослом чемпионате Европы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях. Тогда же Дитятин взял серебро в упражнениях на брусьях и бронзу в личном многоборье и упражнении на кольцах.

В 1978 году он завоевал серебро на чемпионате мира в командных соревнованиях и упражнениях на кольцах. Также Дитятин стал бронзовым призером в личном многоборье и вольных упражнениях. В 1979 году и 1981-м взял семь золотых медалей на мировых первенствах.

Александр Дитятин — трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и семикратный чемпион мира.

В 1983 году он завершил свои спортивные выступления и занялся тренерской деятельностью. С 2002 года Александр Дитятин заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий Герценовского университета.