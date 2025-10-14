В Петербурге скончался заслуженный мастер спорта СССР и преподаватель РГПУ им. А. И. Герцена Александр Дитятин

«Александр Николаевич — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами», — сказал ректор университета Сергей Тарасов.
Александр Дитятин родился в Ленинграде 7 августа 1957 года. Уже в 18 лет выиграл золото на взрослом чемпионате Европы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях. Тогда же Дитятин взял серебро в упражнениях на брусьях и бронзу в личном многоборье и упражнении на кольцах.
В 1978 году он завоевал серебро на чемпионате мира в командных соревнованиях и упражнениях на кольцах. Также Дитятин стал бронзовым призером в личном многоборье и вольных упражнениях. В 1979 году и 1981-м взял семь золотых медалей на мировых первенствах.
Александр Дитятин — трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и семикратный чемпион мира.
В 1983 году он завершил свои спортивные выступления и занялся тренерской деятельностью. С 2002 года Александр Дитятин заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий Герценовского университета.