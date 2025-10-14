В Петербурге скончался заслуженный мастер спорта СССР и преподаватель РГПУ им. А. И. Герцена Александр Дитятин

В 1978 году он завоевал серебро на чемпионате мира в командных соревнованиях и упражнениях на кольцах. Также Дитятин стал бронзовым призером в личном многоборье и вольных упражнениях. В 1979 году и 1981-м взял семь золотых медалей на мировых первенствах.