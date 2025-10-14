Автомобиль купца Головкина запустили в производство в Самаре

Инженеры смоделировали детали будущего конструктора, вырезали их на лазерном станке из трехмиллиметровой березовой фанеры. Всего изготовили 65 деталей. Теперь можно собрать автомобиль. Красить его не надо. Уже выпустили два комплекта. Если изделие будет пользоваться спросом, его запустят в серийное производство.