Автомобиль купца Головкина запустили в производство в Самаре

Автомобиль марки Oldsmobile Model T с открытым верхом Головкин купил в 1904 году и привез в город по железной дороге. Это была одна из первых в Самаре машин.
Инженеры смоделировали детали будущего конструктора, вырезали их на лазерном станке из трехмиллиметровой березовой фанеры. Всего изготовили 65 деталей. Теперь можно собрать автомобиль. Красить его не надо. Уже выпустили два комплекта. Если изделие будет пользоваться спросом, его запустят в серийное производство.
Кстати, в прошлом году в вузе создали полноразмерный макет Oldsmobile Model T, который в настоящее время находится в помещении центра креативных индустрий Самарского политеха на даче купца Константина Головкина. Конструктор автомобиля стал логичным продолжением проекта.
Константин Павлович Головкин (1871−1925) — самарский купец, меценат, художник, археолог, краевед, путешественник. Учился в Самарском реальном училище, но систематического художественного образования не получил, оставался художником-самоучкой. Работал в традициях русского реалистического искусства.
После Гражданской войны 1917 года на некоторое время уезжал из Самары в Иркутск, где принимал участие в археологических раскопках. В начале 1920-х годов вернулся в Самару и привез целый вагон экспонатов для музея, в том числе предметы археологических раскопок.
В последние годы жизни работал рядовым сотрудником в Самарском губернском архиве. Вел летопись самарских выставок и издал книгу «Вся Самара». Сохранились немного картин Головкина: пять находятся в Самарском художественном музее, одна — в Музее модерна, остальные — в частных коллекциях.
Умер 26 февраля 1925 года в больнице имени Пирогова во время операции. Похоронен в Самаре.