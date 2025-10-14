SCMP: Китай запустил в серию детектор самолетов-невидимок

ГОНКОНГ, 14 октября. /ТАСС/. Китай начал массовое производство первого в мире однофотонного детектора со сверхнизким уровнем шума, который может найти применение в различных сферах — от связи до национальной обороны. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), «ловец фотонов» способен обнаруживать одиночный фотон — мельчайшую единицу энергии, — что делает его ключевым компонентом в передовых технологиях, таких как квантовая связь и квантовый радар для обнаружения самолетов-невидимок.