В Дзержинске Нижегородской области начался проект «Академия волонтеров»

Образовательный проект «Академия волонтеров» начали реализовывать в городе Дзержинске Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В рамках «Академии волонтеров» 70 молодых активистов и инициативных горожан в возрасте от 14 до 35 лет пройдут комплексное обучение по специальной программе. Участники проекта получат возможность перенять опыт у почетных гостей и победителей всероссийских и региональных проектов «Лидеры Нижегородской области» и «Команда России». По завершении программы они получат дипломы от главы Дзержинска, а победители проекта — удостоверения о повышении квалификации.
«Мы высоко оцениваем инициативу Дзержинска по созданию системной образовательной площадки для волонтеров. Открытие “Академии волонтеров” на базе молодежного центра “Спутник” — это важный шаг в развитии гражданского общества и поддержки молодежных инициатив в регионе. Уверена, что проект не только поможет выявить новых лидеров, но и даст мощный импульс для реализации социально значимых проектов на территории города», — подчеркнула генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.