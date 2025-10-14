В Дзержинске Нижегородской области начался проект «Академия волонтеров»

В рамках «Академии волонтеров» 70 молодых активистов и инициативных горожан в возрасте от 14 до 35 лет пройдут комплексное обучение по специальной программе. Участники проекта получат возможность перенять опыт у почетных гостей и победителей всероссийских и региональных проектов «Лидеры Нижегородской области» и «Команда России». По завершении программы они получат дипломы от главы Дзержинска, а победители проекта — удостоверения о повышении квалификации.