Фрунзенский мост в Омске ждёт ремонт за 76 миллионов рублей

На нём в следующем году планируют установить новое освещение.

Источник: Om1 Омск

Фрунзенский мост в Омске отремонтируют за 76 миллионов рублей. Ремонт включает замену электрики, установку новых опор освещения и другие улучшения. Об этом сообщается в заявке на поиск подрядчика на сайте «РосТендер».

На мост добавят 114 камер видеонаблюдения, новые ограждения и дорожные знаки. На выделенные средства победитель тендера также должен будет заменить кабели и трансформаторы, а также установить 100 новых светильников. Все системы подключат к сети «Омскэлектро».

Заказчиком работ выступает бюджетное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», которое отвечает за обслуживание всех мостов и путепроводов в Омске. Среди потенциальных участников три компании.

Работы должны быть завершены до 31 октября 2026 года. Тендер для подачи ценовых предложений открылся до 16 октября, а победителя определят 20 октября.