Более семи миллионов работающих родителей получат семейную выплату

Кроме того, Котяков рассказал о выделенных средствах на материнский капитал. Размер помощи проиндексируют на 6,8 процента — до 737 тысяч рублей на первого ребенка. А если семья ее хочет получить сразу на второго ребенка, то размер составит более 974 тысяч рублей. На это в бюджете выделили почти 567 миллиардов рублей, добавил министр.