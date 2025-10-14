В Новгородской области пройдет программа наставничества для самозанятых

«Самолет» проходит в регионе с 2021 года. За это время программу прошли порядка 400 самозанятых. Коллеги из «Опоры России» корректируют ее с учетом обратной связи от участников и общей экономической повестки. Число самозанятых в регионе растет, на начало октября их свыше 45,5 тысячи человек. Это на 30,5 процента больше, чем год назад. Самозанятость — первый шаг к предпринимательству, оптимальный вариант для тех, кто выбрал для себя бизнес", — подчеркнул министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев.