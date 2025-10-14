В Новгородской области пройдет программа наставничества для самозанятых

Программа наставничества для самозанятых «Самолет» будет проходить с 27 октября по 14 ноября в Новгородской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве инвестиционной политики региона.
«Самолет» проходит в регионе с 2021 года. За это время программу прошли порядка 400 самозанятых. Коллеги из «Опоры России» корректируют ее с учетом обратной связи от участников и общей экономической повестки. Число самозанятых в регионе растет, на начало октября их свыше 45,5 тысячи человек. Это на 30,5 процента больше, чем год назад. Самозанятость — первый шаг к предпринимательству, оптимальный вариант для тех, кто выбрал для себя бизнес", — подчеркнул министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев.
Программа «Самолет» построена на воркшопах по актуальным для самозанятых темам: применение налога на профессиональный доход, искусственный интеллект, финансовая грамотность, инструменты продвижения. По итогам общего рейтинга проекта 10 лучших участников пройдут в финал. Для них эксперты проведут тренинг по продажам. Трое победителей программы получат бесплатную услугу по продвижению от центра «Мой бизнес». Подать заявку на участие можно до 24 октября на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.