Жители Башкирии стали реже жаловаться на проблемы с отоплением.

За прошедшую неделю в Башкирии на 2,5 тысячи сократилось число жалоб, поступающих в ЦУР по теме отопления, сообщил на оперативном совещании правительства начальник управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков. Он отметил, что все поступающие обращения отрабатываются совместно с министерством ЖКХ.