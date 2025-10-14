Жители Башкирии стали реже жаловаться на проблемы с отоплением.

За прошедшую неделю в Башкирии на 2,5 тысячи сократилось число жалоб, поступающих в ЦУР по теме отопления, сообщил на оперативном совещании правительства начальник управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков. Он отметил, что все поступающие обращения отрабатываются совместно с министерством ЖКХ.
Глава региона Радий Хабиров поручил и дальше держать ситуацию под особым контролем.
«Почти на три тысячи снизилось число обращений. Очевидно, что их всплеск был связан с запуском тепла. Но периодически жалобы еще идут. Поэтому продолжайте контролировать ситуацию. Уже холода на улице», — сказал руководитель республики.