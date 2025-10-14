Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии стали реже жаловаться на проблемы с отоплением

Жители Башкирии стали реже жаловаться на проблемы с отоплением.

Источник: Башинформ

За прошедшую неделю в Башкирии на 2,5 тысячи сократилось число жалоб, поступающих в ЦУР по теме отопления, сообщил на оперативном совещании правительства начальник управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков. Он отметил, что все поступающие обращения отрабатываются совместно с министерством ЖКХ.

Глава региона Радий Хабиров поручил и дальше держать ситуацию под особым контролем.

«Почти на три тысячи снизилось число обращений. Очевидно, что их всплеск был связан с запуском тепла. Но периодически жалобы еще идут. Поэтому продолжайте контролировать ситуацию. Уже холода на улице», — сказал руководитель республики.