У свердловчан выявили более 5,8 тыс. патологий легких

Областной клинический медицинский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний выезжает в различные уголки области с мобильными рентгенодиагностическими кабинетами. За три квартала специалисты центра совершили 1612 выездов, из которых 375 — в отдаленные сельские районы. Обследованы 91,5 тыс. взрослых, включая 11,6 тыс. сельских жителей, а также 32,5 тыс. подростков в возрасте 15−17 лет.