У свердловчан выявили более 5,8 тыс. патологий легких

В Свердловской области за девять месяцев 2025 года врачи выявили более 5,8 тыс. патологий органов дыхания, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Источник: Коммерсантъ

Осмотр прошли около 1,3 млн жителей региона.

В ходе профилактических осмотров и диспансеризации медики нашли 13 случаев туберкулеза и 198 злокачественных новообразований в трахее, бронхах и легких — 51,5% раковых опухолей выявили на ранних стадиях.

Областной клинический медицинский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний выезжает в различные уголки области с мобильными рентгенодиагностическими кабинетами. За три квартала специалисты центра совершили 1612 выездов, из которых 375 — в отдаленные сельские районы. Обследованы 91,5 тыс. взрослых, включая 11,6 тыс. сельских жителей, а также 32,5 тыс. подростков в возрасте 15−17 лет.

Напомним, в 2024 году доля онкологических заболеваний, выявленных у екатеринбуржцев на ранней стадии, достигла 61,3%. Это самый высокий показатель за всю историю ведения профильной статистики.