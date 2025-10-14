Дизельное топливо дорожает вслед за бензином на АЗС Иркутска

ИРКУТСК, 14 октября, IrkutskMedia. На некоторых заправочных станциях Иркутска подорожало дизельное топливо. Увеличение составило в среднем 1 рубль. Рост цен на топливо произошел на фоне ввода в России моратория на обнуление выплат по демпферу, который был введен указом президента Владимира Путина. Документ был опубликован на федеральном портале правовой информации.
Как сообщает РБК (18+), правительство выплачивает нефтеперерабатывающим компаниям субсидию, которая компенсирует предприятиям разницу между стоимостью топлива на внутреннем рынке и ценой на экспорт. До подписания указа президента, если внутренние цены становились выше определенных значений, демпферные выплаты обнулялись. Теперь в период с 1 октября 2025 года до 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера не будет учитываться.
13 октября увеличились цены на дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Стоимость летнего дизельного топлива за день увеличилась до 73,551 тысячи рублей (+0,67%), на межсезонный дизель — до 70,749 тысячи рублей (+0,32%), а на зимний дизель — до 77,616 тысячи рублей (+0,02%).
Что касается Иркутска, то на АЗС «КрайсНефти» дизель подорожал на 1 рубль и теперь стоит 76,9 рубля за литр. На заправочных станциях «Омни» цена за литр дизельного топлива увеличилась на 95 копеек и теперь составляет 76,85 рубля. На заправках «БРК» и «Роснефти» дизельное топливо по-прежнему стоит 75,9 рубля.
Цены на бензин также продолжают расти. На АЗС «КрайсНефти» литр АИ-92 теперь стоит 65,98 рубля (+1 рубль по сравнению с предыдущим повышением цен). На АЗС «Омни» АИ-92 по-прежнему стоит 69,9 рубля. На станциях «БРК» и «Роснефти» цена за литр этого топлива также не изменилась по сравнению с прошлой неделей и составляет 64,98 и 59,78 рубля соответственно.
АИ-95 на заправках «КрайсНефти» подорожал до 70,6 рубля. Стоимость увеличилась на 1 рубль по сравнению с прошлой неделей. На заправках «Омни», «БРК» и «Роснефти» цены за литр АИ-95 по сравнению с прошлой неделей не изменились.
Литр АИ-98 на АЗС «КрайсНефти» стал дороже на 1 рубль, и теперь обойдётся иркутянам в 87,6 рубля.
Цены за литр АИ-100 на всех заправочных станциях города остались такими же, как и на прошлой неделе. Этот бензин на АЗС «Омни» стоит 93,1, у «БРК» — 85,1 рубля и у «Роснефти» — 85,1 рубля.
Ранее агентство сообщало, что непростая ситуация на топливном рынке продолжает наблюдаться в России. Росстат поделился новой статистикой — с 30 сентября по 6 октября бензин подорожал в 75 субъектах страны. При этом больше всего стоимость увеличилась в Чеченской Республике — на 6,3%, где литр 92-го стоит 71,30 рублей, а 95-го — 78,10 рублей. Депутаты Госдумы направили обращение в ФАС, где попросили проверить поставщиков топлива. Парламентарии отметили, что в последнюю неделю цены на бензин в стране выросли в два раза быстрее официальной инфляции. По мнению чиновников, такое стремительное повышение стоимости бензина вызывает массу вопросов с учетом того, что на топливном рынке — «естественная монополия».