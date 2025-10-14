Дизельное топливо дорожает вслед за бензином на АЗС Иркутска

Ранее агентство сообщало, что непростая ситуация на топливном рынке продолжает наблюдаться в России. Росстат поделился новой статистикой — с 30 сентября по 6 октября бензин подорожал в 75 субъектах страны. При этом больше всего стоимость увеличилась в Чеченской Республике — на 6,3%, где литр 92-го стоит 71,30 рублей, а 95-го — 78,10 рублей. Депутаты Госдумы направили обращение в ФАС, где попросили проверить поставщиков топлива. Парламентарии отметили, что в последнюю неделю цены на бензин в стране выросли в два раза быстрее официальной инфляции. По мнению чиновников, такое стремительное повышение стоимости бензина вызывает массу вопросов с учетом того, что на топливном рынке — «естественная монополия».