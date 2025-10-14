В Крыму предложили усилить контроль за заводчиками животных

Председатель общественной организации «Верный друг» Людмила Милованова предложила усилить контроль за заводчиками животных. С такой инициативой она выступила в эфире «Радио Крым».
Руководитель организации рассказала, что именно заводчики создают существенную часть проблемы бездомных животных.
«С ними бы я как-то по-другому себя вела, как-то по-другому госветеринария должна с ними себя вести, и, может быть, этот закон как-то поможет», — сказала Милованова.
По ее словам, торговцы «вбрасывают в города сотни животных». Кроме того, эти люди не ведут учёт и не регистрируют питомцев. Из-за этого, как пояснила общественница, многие животные оказываются на улице.