В Самарской области планируется увеличить тарифы на капремонт почти на 40%

Индексация составит 38,3%.

Источник: ru.freepik.com

В регионе обсуждают проект постановления, согласно которому минимальный размер взноса на капитальный ремонт может вырасти уже с 2026 года.

Если документ утвердят, владельцам квартир в домах до пяти этажей придется платить около 12 рублей за квадратный метр вместо нынешних 8,63 рубля. Для жильцов многоэтажек тариф увеличится с 9,93 до примерно 14 рублей.

В областном правительстве считают, что повышение необходимо для приведения платежей в соответствие со средним уровнем по стране. Напомним, год назад от аналогичной инициативы отказались, заявив о необходимости оценить эффективность работы регионального Фонда капремонта.

Сейчас проект проходит экспертизу, и окончательное решение пока не принято. В случае одобрения расходы самарцев на капремонт возрастут примерно на треть.