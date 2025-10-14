В костромской школе № 16 стартовал проект «Энергокружок»

Проект группы «Россети», «Энергокружок», начал работать в школе № 16 Костромы в соответствии с целями национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.
Проект направлен на профессиональную ориентацию школьников и углубленное изучение физики. Его главная цель — подготовка перспективного кадрового резерва для отрасли. Образовательная программа разработана совместно с Московским энергетическим институтом. Она включает в себя проведение лабораторных работ и интеллектуальных игр, подготовку к ОГЭ, а также встречи с энергетиками, уроки электробезопасности и экскурсии на крупные энергетические объекты.
«Энергокружки — это комплексная система, которая формирует у школьников интерес к инженерным профессиям, знакомит их с современными технологиями и отраслевой культурой. Для нас это важный инструмент подготовки будущих специалистов. Чем раньше ребята смогут увидеть реальные перспективы работы в энергетике, тем увереннее они сделают выбор в пользу профессии, которая обеспечивает жизнь и развитие целых регионов», — подчеркнул генеральный директор компании «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.