В костромской школе № 16 стартовал проект «Энергокружок»

«Энергокружки — это комплексная система, которая формирует у школьников интерес к инженерным профессиям, знакомит их с современными технологиями и отраслевой культурой. Для нас это важный инструмент подготовки будущих специалистов. Чем раньше ребята смогут увидеть реальные перспективы работы в энергетике, тем увереннее они сделают выбор в пользу профессии, которая обеспечивает жизнь и развитие целых регионов», — подчеркнул генеральный директор компании «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.