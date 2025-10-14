Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсинском районе Краснодарского края открылась мобильная обсерватория

Большой популярностью у отдыхающих пользуются наблюдения за заходом солнца, за Юпитером, Сириусом и поясом Ориона.

Мобильная обсерватория начала работать в бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Куратором нового для курорта направления развития туризма стал астроном-любитель, путешественник-натуралист Максим Морозов. По его мнению, бухта Инал идеально подходит для мобильной обсерватории — открытое небо и отсутствие природных ограничений в виде гор и холмов позволяет полноценно наблюдать за траекторией солнца и луны. Большой популярностью у отдыхающих пользуются наблюдения за заходом солнца, за Юпитером, Сириусом и поясом Ориона.

«Наблюдать за звездами — это простой, доступный и эффективный способ взглянуть по-новому на то, что нас окружает, но что мы со временем перестаем замечать и ценить, коллаборация нашего комплекса с руководителем мобильной обсерватории — очередной шаг к формированию нового имиджа нашего курорта — инновационного, технологичного и современного места отдыха гостей черноморского побережья», — отметил руководитель по связям с общественностью туристического комплекса «Инал Бэй» Роман Запороцкий.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.