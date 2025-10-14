В Туапсинском районе Краснодарского края открылась мобильная обсерватория

Мобильная обсерватория начала работать в бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Куратором нового для курорта направления развития туризма стал астроном-любитель, путешественник-натуралист Максим Морозов. По его мнению, бухта Инал идеально подходит для мобильной обсерватории — открытое небо и отсутствие природных ограничений в виде гор и холмов позволяет полноценно наблюдать за траекторией солнца и луны. Большой популярностью у отдыхающих пользуются наблюдения за заходом солнца, за Юпитером, Сириусом и поясом Ориона.
«Наблюдать за звездами — это простой, доступный и эффективный способ взглянуть по-новому на то, что нас окружает, но что мы со временем перестаем замечать и ценить, коллаборация нашего комплекса с руководителем мобильной обсерватории — очередной шаг к формированию нового имиджа нашего курорта — инновационного, технологичного и современного места отдыха гостей черноморского побережья», — отметил руководитель по связям с общественностью туристического комплекса «Инал Бэй» Роман Запороцкий.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.