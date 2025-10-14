В Туапсинском районе Краснодарского края открылась мобильная обсерватория

«Наблюдать за звездами — это простой, доступный и эффективный способ взглянуть по-новому на то, что нас окружает, но что мы со временем перестаем замечать и ценить, коллаборация нашего комплекса с руководителем мобильной обсерватории — очередной шаг к формированию нового имиджа нашего курорта — инновационного, технологичного и современного места отдыха гостей черноморского побережья», — отметил руководитель по связям с общественностью туристического комплекса «Инал Бэй» Роман Запороцкий.