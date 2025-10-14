Ричмонд
В Башкирии откажутся от большегрузных машин

В Башкирии откажутся от большегрузных машин.

Источник: Башинформ

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии анонсировал 10-летнюю программу отказа от большегрузных машин, которые портят дороги и ломают асфальт на межмуниципальных направлениях и на территории многих районов республики. Радий Хабиров пояснил, что речь идет о многотонных машинах, задействованных на строительстве важных объектов. Пока возводят какой-то объект, большегрузы «убивают» дороги.

«Мы начнем большую стратегию защиты наших дорог от тяжелого, ненормативного транспорта. Она рассчитана на 10 лет. Чтобы каждый понимал, что ездить на большегрузах становится невыгодно. Я в открытую, в прямом эфире говорю: обставлю всю республику пунктами весового контроля так, что ни одна собака там не проползет», — сказал Глава Башкирии.