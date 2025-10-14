Омская филармония получила грант на мартовский Фестиваль Новой музыки

Омская филармония получила грант федерального минкульта на проведение своего Фестиваля Новой музыки. Ведомство проводило конкурс грантов с участием более 80 заявок.
Данные гранты в сфере музыкального искусства разыгрывались на 2026 год. Их получили всего 15 коллективов и организаций из регионов страны. Помимо Омска это представители Москвы и Санкт-Петербурга, Бурятии, Башкортостана, Карелии и ЛНР. Это уже уточнили для прессы в областном минкульте.
Восьмой Фестиваль Новой музыки состоится в итоге в Омске с 13 по 27 марта 2026 года. В его программе будут три вечерних концерта и один детский. Акцент на этот раз на национальные стиле в симфонизме. Музыканты сыграют концерт ливанца Хутафа Хури для кларнета с оркестром, сочинения Дениса Хорова, Эльмира Низамова и Андрея Микиты.
Исполнителями здесь помимо известных солистов, для которых участие в фестиавле станет гастролями (Игоря Фёдорова, Ирины Стачинской, Екатерины Мочаловой) будут и солисты Омского академического симфонического оркестра Евгений Зайцев (флейта), Вадим Стеганцев (кларнет), Марина Костерина (фортепиано).
Особенность будущего фестиваля — создание новых сочинений именно для него. Молодые российские композиторы напишут не меньше семи произведений для симфонического оркестра. Частично опусы будут включать современные технологии в виде электроорганов, электронных инструменты и цифровых звуковых устройств.
В финальном концерте программа будет посвящена современной музыке для хора, оркестра и солистов. На нем выступит ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro, которым руководит Александр Рыжинский.
Фестиваль Новой музыки стал «визитной карточкой» культуры Омской области уж точно с 10-х годов текущего века. Он впервые прошел в 2008-м по инициативе худрука и главного дирижёра Омского академического симфонического оркестра Дмитрия Васильева. Чаще он при этом проходил в декабре или январе, чем в марте.
