Омская филармония получила грант на мартовский Фестиваль Новой музыки

Восьмой Фестиваль Новой музыки состоится в итоге в Омске с 13 по 27 марта 2026 года. В его программе будут три вечерних концерта и один детский. Акцент на этот раз на национальные стиле в симфонизме. Музыканты сыграют концерт ливанца Хутафа Хури для кларнета с оркестром, сочинения Дениса Хорова, Эльмира Низамова и Андрея Микиты.