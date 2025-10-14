В Самарской области реализуют проект для учащихся «Школа права»

Проект «Школа права» реализуют в Самарской области при поддержке Фонда Президентских грантов. Его инициировало Самарское отделение «Ассоциации юристов России». Заместитель директора филиала Роскадастра по Самарской области Лев Долонько провел уроки права для самарских школьников.
«Первая встреча с учащимися Академии для одаренных детей (Наяновой) и школы № 6 Самары была посвящена вопросам ответственности несовершеннолетних», — прокомментировала пресс-служба регионального филиала Роскадастра.
Школьники узнали, какая ответственность существует в России для несовершеннолетних, разобрали популярные мифы на этот счет. Проект продлится весь учебный год, в нем примут участие более 2500 ребят из 25 школ в восьми муниципалитетах.
