В Вологодской области определили лучшие практики содействия трудоустройству

Конкурс практик содействия трудоустройству выпускников прошел в Вологодской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в департаменте образования региона.
«Конкурс проводился в трех номинациях: партнерство в развитии профессиональных компетенций, трудоустройство молодежи на предприятия приоритетных отраслей экономики, а также адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста», — отметила заместитель губернатора — министр образования Вологодской области Екатерина Целикова.
Победителями стали Вологодский колледж связи и информационных технологий в номинации «Партнерство в развитии профессиональных компетенций» и Вологодский строительный колледж в номинации «Адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста, включая наставничество». Благодарственными письмами отмечены Череповецкий медицинский колледж имени Н. М. Амосова за разработку и внедрение практики «Азбука самопрезентации» и Череповецкий технологический колледж за результаты практики «Старт в профессию: адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.