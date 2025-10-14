Пассажиров Qazaq Air предупредили о массовой задержке рейсов

Как указано в сообщении,
"Все пассажиры задержанных рейсов проинформированы, им предоставляется размещение в гостинице, горячее питание и трансфер, в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, а также бесплатное перебронирование и полный возврат авиабилетов.
Мы прилагаем все усилия для оперативного урегулирования ситуации и обеспечения безопасного прибытия всех пассажиров в пункт назначения. Для нас безопасность пассажиров является главным приоритетом", — отметили в авиакомпании.
Также компания принесла извинения за возможные неудобства.