Пассажиров Qazaq Air предупредили о массовой задержке рейсов

Пресс-служба авиакомпании Qazaq Air предупредила пассажиров о том, что некоторые рейсы, запланированные на 14 и 15 октября, будут задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Vietjet Qazaqstan.

Источник: t.me/qazaqair

Как указано в сообщении, 14—15 октября некоторые авиарейсы Qazaq Air выполняются с последовательной задержкой по производственным причинам, в том числе с учетом временного закрытия взлетно-посадочной полосы ее базового аэропорта в городе Астана.

"Все пассажиры задержанных рейсов проинформированы, им предоставляется размещение в гостинице, горячее питание и трансфер, в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, а также бесплатное перебронирование и полный возврат авиабилетов.

Мы прилагаем все усилия для оперативного урегулирования ситуации и обеспечения безопасного прибытия всех пассажиров в пункт назначения. Для нас безопасность пассажиров является главным приоритетом", — отметили в авиакомпании.

Также компания принесла извинения за возможные неудобства.