Пассажиров Qazaq Air предупредили о массовой задержке рейсов

"Все пассажиры задержанных рейсов проинформированы, им предоставляется размещение в гостинице, горячее питание и трансфер, в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, а также бесплатное перебронирование и полный возврат авиабилетов.