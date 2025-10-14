Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске самыми востребованными специалистами являются водители и токари

Опытные и квалифицированные специалисты могут получать до 200 тысяч рублей.

Источник: Om1 Омск

Специалисты Министерства труда и социального развития Омской области назвали наиболее востребованные профессии у работодателей региона. Лидирующие позиции занимают водители, токари, слесари-ремонтники, электромонтёры и операторы котельных.

В 2025 году Кадровый центр Омской области помог найти работу более чем 10 тысячам жителей региона, причём свыше половины из них устроились именно по рабочим специальностям. Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты: опытные и квалифицированные специалисты могут получать до 200 тысяч рублей.

Власти уделяют внимание подготовке кадров: в этом году обучение по рабочим профессиям прошли более 1 000 человек, из которых 925 успешно завершили курсы и получили документы, подтверждающие квалификацию.

Эксперты отмечают устойчивый спрос на технические специальности и прогнозируют сохранение этой тенденции в ближайшие годы.