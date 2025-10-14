В Омске самыми востребованными специалистами являются водители и токари

В 2025 году Кадровый центр Омской области помог найти работу более чем 10 тысячам жителей региона, причём свыше половины из них устроились именно по рабочим специальностям. Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты: опытные и квалифицированные специалисты могут получать до 200 тысяч рублей.