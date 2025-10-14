В Омске самыми востребованными специалистами являются водители и токари

Специалисты Министерства труда и социального развития Омской области назвали наиболее востребованные профессии у работодателей региона. Лидирующие позиции занимают водители, токари, слесари-ремонтники, электромонтёры и операторы котельных.
В 2025 году Кадровый центр Омской области помог найти работу более чем 10 тысячам жителей региона, причём свыше половины из них устроились именно по рабочим специальностям. Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты: опытные и квалифицированные специалисты могут получать до 200 тысяч рублей.
Власти уделяют внимание подготовке кадров: в этом году обучение по рабочим профессиям прошли более 1 000 человек, из которых 925 успешно завершили курсы и получили документы, подтверждающие квалификацию.
Эксперты отмечают устойчивый спрос на технические специальности и прогнозируют сохранение этой тенденции в ближайшие годы.