Семейная налоговая выплата — кто и когда получит поддержку

Меры поддержки охватят миллионы родителей. Со следующего года государство начнет возвращать часть уплаченного НДФЛ по сниженной ставке. Новая мера упростит оформление до одного электронного заявления через «Госуслуги».
В 2026 году более семи миллионов работающих россиян, воспитывающих двоих и более детей, получат семейную налоговую выплату. На эту поддержку в бюджете Социального фонда уже заложено 119 миллиардов рублей, сообщает глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Право на выплату, по его словам, имеют семьи, где доход на человека не превышает полутора прожиточных минимума региона, имущество соответствует критериям, а у родителей нет долгов по алиментам. Суть помощи — в возврате части уплаченного НДФЛ по сниженной ставке в 6%.
Оформление будет максимально простым. В большинстве случаев потребуется лишь одно электронное заявление на портале «Госуслуги». Все остальные документы фонд получит самостоятельно через межведомственные каналы, уточнил министр.
Заявление также примут в отделении Соцфонда или в МФЦ. Выплату можно будет получить единовременно по итогам года. Например, деньги за 2025 год родители вправе запросить с 1 июня по 1 октября 2026 года.
По прогнозам, эта мера поддержки охватит свыше четырех миллионов семей, в которых растут почти 11 миллионов детей, приводит слова Котякова пресс-служба ведомства.