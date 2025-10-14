Семейная налоговая выплата — кто и когда получит поддержку

Право на выплату, по его словам, имеют семьи, где доход на человека не превышает полутора прожиточных минимума региона, имущество соответствует критериям, а у родителей нет долгов по алиментам. Суть помощи — в возврате части уплаченного НДФЛ по сниженной ставке в 6%.