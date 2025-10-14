Русский остров могут искусственно «расширить» ради ледокольного флота

Искусственный земельный участок (ИЗУ) площадью 0,57 га может появиться в районе мыса Поспелова на острове Русский во Владивостоке. Объект предполагается использовать как стоянку для ледоколов в межсезонный период и склад для хранения запчастей. Проект опубликован на официальном портале правовой информации города Владивостока (6+), сообщает ИА PrimaMedia.
Как указано в приложении, искусственное «расширение» острова планируется путём отсыпки скального грунта в акваторию у причала № 6 в рамках масштабной реставрации объекта. Кроме этого, на новом участке предусмотрено строительство склада, обустройство локальных очистных сооружений, установка осветительной мачты, а также реализация комплекса мер по защите береговой линии. В частности, будет возведён наружный парапет, устроены берегоукрепительные сооружения.
На новой площадке предусмотрено размещение ледоколов «Капитан Хлебников», «Москва», «Санкт-Петербург», буксира «Ермак», а также ледокола «Капитан Драницын», переданного в оперативное управление ФГУП «Росморпорт».
В ходе подготовки проекта специалисты оценили предполагаемый ущерб, который может быть нанесён водной среде, ландшафту и окружающей природе в процессе строительных работ. Учёные Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») предложили компенсировать негативное воздействие на водные биологические ресурсы путем искусственного воспроизводства с последующим выпуском молоди кеты. После завершения полного комплекса строительных работ рекомендуется провести рекультивацию нарушенных земель на временной строительной площадке, включая уборку строительного мусора, выравнивание и планировку поверхности участка.
При этом отдельное внимание власти уделяют тому, что отказ от планируемого строительства сделает невозможным создание необходимой инфраструктуры для обслуживания и базирования ледоколов в порту Владивосток.
«Это приведет к увеличению затрат государства на содержание ледокольного флота», — отмечается в документе.
Москва дала Приморью деньги на проектирование очистных на Русском острове.
С их помощью зарегулируют стоки из местных посёлков, но проблему опресненного «Новика» это не решит.
Уточняется, что проект не предполагает забор воды из поверхностных или подземных источников. Всё водоснабжение для хозяйственных нужд будет осуществляться через подключение к городской системе водопровода. Хозяйственно-бытовые сточные воды будут собираться в специальную накопительную ёмкость, откуда впоследствии будут вывозиться для очистки на соответствующие очистные сооружения города Владивостока.
Напомним, что Приморский край получит в рамках президентской дальневосточной единой субсидии средства на проектирование новых очистных сооружений на острове Русском. Выделение финансирования региону одобрил президиум правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока на заседании под руководством вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Эти сооружения позволят очищать нынешние стоки.