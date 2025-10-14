Русский остров могут искусственно «расширить» ради ледокольного флота

Уточняется, что проект не предполагает забор воды из поверхностных или подземных источников. Всё водоснабжение для хозяйственных нужд будет осуществляться через подключение к городской системе водопровода. Хозяйственно-бытовые сточные воды будут собираться в специальную накопительную ёмкость, откуда впоследствии будут вывозиться для очистки на соответствующие очистные сооружения города Владивостока.