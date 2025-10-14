В Омске снова задерживаются авиарейсы: пассажиры ждут вылета до шести часов

Первый утренний самолет в московский аэропорт Шереметьево, запланированный на 5:20, вылетел с опозданием на 64 минуты — в 6:24. Второй борт по тому же маршруту задержался на 43 минуты: вместо 8:05 он отправился в путь в 8:48.