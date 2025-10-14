Ричмонд
В Омске снова задерживаются авиарейсы: пассажиры ждут вылета до шести часов

Среди задержанных — рейсы в Москву, Сочи и Салехард.

Источник: Комсомольская правда

14 октября в аэропорту Омска зафиксированы задержки сразу четырех внутренних рейсов. Самая длительная — почти на шесть часов — коснулась направления в Салехард.

Первый утренний самолет в московский аэропорт Шереметьево, запланированный на 5:20, вылетел с опозданием на 64 минуты — в 6:24. Второй борт по тому же маршруту задержался на 43 минуты: вместо 8:05 он отправился в путь в 8:48.

Еще больше пришлось ждать пассажирам рейса в Сочи. Их вылет перенесли на два часа — с 8:55 на 10:55.

Однако рекордсменом дня стал рейс в Салехард: вместо 14:20 он вылетит лишь в 20:00, то есть с задержкой почти на шесть часов.

Как пояснили в аэропорту, причиной всех переносов стало позднее прибытие самолетов в Омск — тех самых бортов, которые должны были выполнять вылеты по расписанию.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов заранее и следить за обновлениями на информационных табло аэропорта.

