В Омске снова задерживаются авиарейсы: пассажиры ждут вылета до шести часов

14 октября в аэропорту Омска зафиксированы задержки сразу четырех внутренних рейсов. Самая длительная — почти на шесть часов — коснулась направления в Салехард.
Первый утренний самолет в московский аэропорт Шереметьево, запланированный на 5:20, вылетел с опозданием на 64 минуты — в 6:24. Второй борт по тому же маршруту задержался на 43 минуты: вместо 8:05 он отправился в путь в 8:48.
Еще больше пришлось ждать пассажирам рейса в Сочи. Их вылет перенесли на два часа — с 8:55 на 10:55.
Однако рекордсменом дня стал рейс в Салехард: вместо 14:20 он вылетит лишь в 20:00, то есть с задержкой почти на шесть часов.
Как пояснили в аэропорту, причиной всех переносов стало позднее прибытие самолетов в Омск — тех самых бортов, которые должны были выполнять вылеты по расписанию.
Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов заранее и следить за обновлениями на информационных табло аэропорта.
