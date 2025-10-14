Пензенская область представила свои разработки на агропромышленной выставке

Разработки, которые отвечают задачам национального проекта «Новые материалы и химия», представила Пензенская область на ежегодной агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025». Она проходила с 8 по 11 октября в Москве, сообщили в управлении информационной политики и пресс-службы губернатора и правительства региона.
Делегация представила стенд, который показал агропромышленный потенциал Пензенской области. Основное внимание было уделено презентационной зоне. Там были установлены витрины с продукцией и видеостена, обустроены специализированные дегустационные площадки и ресепшен.
Отдельный подиум был отведен под разработки Пензенского государственного аграрного университета. Одна из них — белковая подкормка на основе микроводорослей для пчел. Ее применение позволяет предупредить развитие белковой дистрофии у пчелосемей в ранневесенний период и решить проблему дефицита естественных кормов в неблагоприятных климатических условиях. Посетители смогли увидеть процесс активного поедания подкормки в специальном демонстрационном улье, где находились около 1,5 тыс. пчел.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.