Пензенская область представила свои разработки на агропромышленной выставке

Одна из них — белковая подкормка для пчел.

Разработки, которые отвечают задачам национального проекта «Новые материалы и химия», представила Пензенская область на ежегодной агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025». Она проходила с 8 по 11 октября в Москве, сообщили в управлении информационной политики и пресс-службы губернатора и правительства региона.

Делегация представила стенд, который показал агропромышленный потенциал Пензенской области. Основное внимание было уделено презентационной зоне. Там были установлены витрины с продукцией и видеостена, обустроены специализированные дегустационные площадки и ресепшен.

Отдельный подиум был отведен под разработки Пензенского государственного аграрного университета. Одна из них — белковая подкормка на основе микроводорослей для пчел. Ее применение позволяет предупредить развитие белковой дистрофии у пчелосемей в ранневесенний период и решить проблему дефицита естественных кормов в неблагоприятных климатических условиях. Посетители смогли увидеть процесс активного поедания подкормки в специальном демонстрационном улье, где находились около 1,5 тыс. пчел.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

