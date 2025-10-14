В минконтроле назвали нормы температуры в помещениях в отопительный период

Ответ последовал от представителей регионального минконтроля. Перечислив нормативные показатели температуры в жилых помещениях в отопительный период, женщине посоветовали обратиться в управляющую компанию лично с письменным заявлением. «Сотрудники придут и сделают замеры температуры воздуха в вашей квартире. При отклонениях от нормы проверят температуру на вводе в дом и, в зависимости от результатов, выставят претензию ресурсоснабжающей организации, либо отрегулируют внутридомовую систему отопления. А если ваша обслуживающая организация не отреагирует должным образом, наши инспекторы могут помочь вам разобраться в ситуации. Но для этого необходимо проводить официальную проверку», — рассказали в министерстве.