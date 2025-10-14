Создан долговечный катализатор для расщепления воды

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские и зарубежные ученые разработали катализатор на базе наночастиц из оксидов металлов и графена, который способен долгое время, на протяжении более 12 часов, расщеплять воду при пропускании через него электричества. Разработка может сделать производство водорода дешевле и приблизить переход к зеленой энергетике, сообщила ТАСС пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Мы показали, что комбинация высокоэнтропийных оксидов и восстановленного графена позволяет преодолеть ограничения традиционных катализаторов. Такое решение объединяет высокую активность, стабильность и относительную дешевизну», — пояснил профессор МИЭМ НИУ ВШЭ Андрей Васенко, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, повсеместное использование водородных источников энергии сегодня ограничивается тем, что для их изготовления и производства водорода нужны катализаторы из иридия, рутения и прочих дорогостоящих металлов. Ученые давно пытаются заменить их при помощи материалов на базе других элементов, однако у большинства из них КПД оказывается значительно хуже или они оказываются недолговечными.
Исследователи из России, Ирана и Испании разработали более доступную и устойчивую альтернативу для дорогостоящих катализаторов, построенную на базе так называемых высокэнтропийных оксидов. Так химики называют соединения кислорода и пяти и более металлов, в которых атомы кислорода образуют сложный узор, в пустотах между узлами которого распределены металлические ионы.
Ученые обнаружили, что каталитические свойства наночастиц из оксида кобальта, железа, марганца, меди, никеля и хрома можно значительным образом повысить, если закрепить их на поверхности подложки из восстановленного графенового оксида. Это приводит к более равномерному распределению частиц по поверхности и повышает электропроводность катализатора и эффективность его работы.
Последующие опыты показали, что катализатор сохраняет эффективность на протяжении 12 часов непрерывной работы и хорошо проводит электричество. По словам ученых, такие свойства делают разработанный ими материал перспективным кандидатом для будущих промышленных установок по расщеплению воды и производству водорода, хотя для практического внедрения потребуются более длительные проверки.