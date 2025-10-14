Создан долговечный катализатор для расщепления воды

Как отмечают ученые, повсеместное использование водородных источников энергии сегодня ограничивается тем, что для их изготовления и производства водорода нужны катализаторы из иридия, рутения и прочих дорогостоящих металлов. Ученые давно пытаются заменить их при помощи материалов на базе других элементов, однако у большинства из них КПД оказывается значительно хуже или они оказываются недолговечными.