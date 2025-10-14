Ричмонд
В Сысерти началось строительство туристско-информационного центра

Там обустроят зону отдыха, кофейню и откроют сувенирную лавку.

Туристско-информационный центр начали возводить в городе Сысерти Свердловской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона.

На первом этаже центра будут расположены уборные, включая специализированные для мам с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья, зона отдыха и кофейня. Второй этаж займет сувенирная лавка. Пространство павильона также позволит проводить небольшие городские мероприятия. Отдельным объектом станет оранжерея — крытое пространство для проведения мастер-классов, квартирников, ярмарок, поэтических вечеров и лекций.

В рамках реализации туристского кода в историческом центре Сысерти уже установлены стилизованные столбики-ограждения и новые фан-барьеры в стилистике Железоделательного завода. На здании Заводоуправления смонтирована историческая вывеска «Главное управление», которая украшала фасад этого архитектурного памятника до 1920-х годов. Создание современных объектов туристического сервиса позволяет сохранять историко-культурное наследие и создавать условия для комфортного пребывания гостей города.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.