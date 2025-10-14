В Башкирии более 19 тысяч льготников получают «Молочную кухню»

При этом, по его словам, для удобства получателей льгот, документы на предоставление бесплатного питания принимаются в электронной форме через региональный портал Госуслуг и МФЦ «Мои документы».
— Мы не останавливаемся на достигнутом и провели большую работу по внедрению льготы на федеральный портал «Госуслуги». Сейчас услуга находится на модерации в министерстве цифрового развития РФ. Ожидаем запуск до конца текущего года. У «Молочной кухни» Башкортостана есть шансы стать первым учреждением, которое начало прием документов на бесплатное питание через федеральные «Госуслуги», — сообщил министр.
Азат Аскаров также добавил, что на сегодняшний день в республике функционируют 135 раздаточных пунктов, в том числе 63 фирменных раздаточных пункта, 7 пунктов на базе аптек, 65 населенных пунктов охвачены выездной выдачей. Кроме того, для повышения качества оказания услуги десять раздаточных пунктов сменили месторасположение, переехав на площадки торговых центров.