Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии более 19 тысяч льготников получают «Молочную кухню»

Данные за 9 месяцев 2025 года представил глава министерства торговли и услуг республики Азат Аскаров.

Источник: Башинформ

При этом, по его словам, для удобства получателей льгот, документы на предоставление бесплатного питания принимаются в электронной форме через региональный портал Госуслуг и МФЦ «Мои документы».

— Мы не останавливаемся на достигнутом и провели большую работу по внедрению льготы на федеральный портал «Госуслуги». Сейчас услуга находится на модерации в министерстве цифрового развития РФ. Ожидаем запуск до конца текущего года. У «Молочной кухни» Башкортостана есть шансы стать первым учреждением, которое начало прием документов на бесплатное питание через федеральные «Госуслуги», — сообщил министр.

Азат Аскаров также добавил, что на сегодняшний день в республике функционируют 135 раздаточных пунктов, в том числе 63 фирменных раздаточных пункта, 7 пунктов на базе аптек, 65 населенных пунктов охвачены выездной выдачей. Кроме того, для повышения качества оказания услуги десять раздаточных пунктов сменили месторасположение, переехав на площадки торговых центров.