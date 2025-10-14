В Башкирии более 19 тысяч льготников получают «Молочную кухню»

— Мы не останавливаемся на достигнутом и провели большую работу по внедрению льготы на федеральный портал «Госуслуги». Сейчас услуга находится на модерации в министерстве цифрового развития РФ. Ожидаем запуск до конца текущего года. У «Молочной кухни» Башкортостана есть шансы стать первым учреждением, которое начало прием документов на бесплатное питание через федеральные «Госуслуги», — сообщил министр.