В Омской области 908 детей отстранили от управления транспортом

С начала 2025 года в Омской области за рулём автомобилей, мотоциклов и квадроциклов были пойманы 908 несовершеннолетних. Как отмечают в ГИБДД, чаще всего к таким нарушениям причастны сами родители, которые покупают детям транспорт или разрешают им управлять машинами.