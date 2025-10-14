В Омской области 908 детей отстранили от управления транспортом

С начала 2025 года в Омской области за рулём автомобилей, мотоциклов и квадроциклов были пойманы 908 несовершеннолетних. Как отмечают в ГИБДД, чаще всего к таким нарушениям причастны сами родители, которые покупают детям транспорт или разрешают им управлять машинами.
Недавний случай произошёл на автодороге Таврическое-Луговое, где 12-летний школьник управлял ВАЗ-2107 с разрешения дедушки. При этом документов на автомобиль не оказалось. Пенсионера оштрафовали за передачу руля несовершеннолетнему, а машину отправили на штрафстоянку.
С каждым юным нарушителем проводится профилактическая работа в школах. Автоинспекторы напоминают родителям об ответственности за подобные опасные ситуации на дорогах.