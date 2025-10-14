Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сдвоенная «Ласточка» будет ходить из Нижнего Новгорода в Москву 1−2 ноября

Скоростной поезд № 723 «Ласточка» будет работать сдвоенным составом на линии Нижний Новгород — Москва в праздничные ноябрьские дни.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД. Из Москвы десятивагонный состав отправится 1 ноября в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. Обратный рейс из столицы Приволжья запланирован на 2 ноября: отправление в 04:51, прибытие в Москву в 09:09. На Горьковской магистрали скоростные перевозки выполняются современными электропоездами «Ласточка» в пяти- и десятивагонном исполнении. Ранее выяснилось, как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года.

Напомним также, что с 3 декабря из Нижнего Новгорода начнет курсировать двухэтажный «Буревестник».