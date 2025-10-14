Ричмонд
«В квартирах — сырость и плесень»: домами без отопления заинтересовался председатель Следственного комитета

Глава СК России Бастрыкин заинтересовался домами без отопления в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался проблемами с отоплением в Челябинске. К нему обратились жители, которые заявили, что три многоквартирных дома все еще остаются без отопления.

— В результате температурный режим в квартирах не соответствует установленным нормативам, в помещениях образовались сырость и плесень, — отметили в информационном центре СК России.

В Следственном комитете Челябинской области организовали проверку. Бастрыкин поручил доложить ему о ее результатах и поставил вопрос на контроль в центральном аппарате.

Напомним, накануне заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что тепло подано во все 100% многоквартирных домов и соцобъектов. Вечером в воскресенье, 12 октября, отопление подали в последние проблемные дома на улицах Набережной и Каслинской.