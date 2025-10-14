Разработан способ диагностики ревматоидного артрита по одному биомаркеру

В 2024 году в России зарегистрировано более 470 тысяч пациентов с ревматоидным артритом, из них с впервые установленным диагнозом — свыше 120 тыс. пациентов. Сейчас пациенту проводят нужно провести как минимум четыре лабораторных теста, чтобы исключить другие заболевания, кроме артрита. При этом существующие методы диагностики, отмечают авторы патента, основаны на анализе неспецифичных маркеров в крови пациента, то есть они могут относиться не только к артриту, но и к другим недугам.