В Самарской области проходит второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Второй этап ежегодной всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Самарской области по инициативе МВД. Мероприятие по привлечению граждан к участию в противодействии незаконному распространению наркотиков, продлится до 24 октября.
«Мы призываем жителей Самарской области проявить гражданскую позицию и сообщать об известных им фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков», — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Самарцы могут круглосуточно сообщить о местах, где продают, хранят или употребляют наркотики. Это можно сделать по телефонам 102, дежурных частей полиции по месту жительства или по номеру телефона дежурной части регионального МВД