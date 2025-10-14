В Самарской области проходит второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Самарцы могут круглосуточно сообщить о местах, где продают, хранят или употребляют наркотики. Это можно сделать по телефонам 102, дежурных частей полиции по месту жительства или по номеру телефона дежурной части регионального МВД 8 (846) 921−22−23 . По каждому обращению проведут тщательную проверку, всем звонящим гарантируют конфиденциальность.