Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области проходит второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Самарцев призывают содействовать борьбе с наркопреступностью.

Источник: Комсомольская правда

Второй этап ежегодной всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Самарской области по инициативе МВД. Мероприятие по привлечению граждан к участию в противодействии незаконному распространению наркотиков, продлится до 24 октября.

«Мы призываем жителей Самарской области проявить гражданскую позицию и сообщать об известных им фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков», — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Самарцы могут круглосуточно сообщить о местах, где продают, хранят или употребляют наркотики. Это можно сделать по телефонам 102, дежурных частей полиции по месту жительства или по номеру телефона дежурной части регионального МВД 8 (846) 921−22−23. По каждому обращению проведут тщательную проверку, всем звонящим гарантируют конфиденциальность.