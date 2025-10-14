Ричмонд
На трассе Уфа-Стерлитамак появились продольные шумовые полосы

На трассе Уфа-Стерлитамак появились продольные шумовые полосы.

На участке трассе Уфа — Стерлитамак протяженностью 68,5 км нанесли продольные шумовые полосы. Как пояснил на оперативном совещании правительства в ЦУРе начальник ФКУ Упрдор «Приуралье» Денис Абрамов, их наносят вдоль края проезжей части или разделительной полосы, чтобы не допустить съезд транспортных средств с дороги и для того, чтобы водители не потеряли концентрацию внимания, не уснули за рулем.