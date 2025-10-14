В Прикамье предложили наказывать за сокрытие данных о состоянии домов

Краевая прокуратура предложила в заксобрание Пермского крае проект закона с поправками в закон «Об административных правонарушениях». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Этим законопроектом хотят обязать управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы вовремя предоставлять в местную администрацию информацию о техническом состоянии многоквартирных домов. Также владельцы специальных счетов должны будут отчитываться в Министерство ЖКХ о проделанном капитальном ремонте.
За невыполнение этих требований законопроект предусматривает штрафы: для должностных лиц от двух до трех тысяч рублей, а для организаций — от трех до пяти тысяч рублей.
Это предложение направлено на то, чтобы улучшить контроль за капитальным ремонтом в многоквартирных домах.