Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Студвесна-2025»: Казань примет студентов вузов со всей России

В столице Татарстана фестиваль пройдет в четвертый раз.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани с 25 по 29 ноября развернется XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Событие объединит более 2 тыс. студентов со всей страны. Столица РТ в четвертый раз примет «Студвесну» за все время проведения молодежного конкурса.

В этом году событие приурочат к Году защитника Отечества. Оно пройдет в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне под слоганом «Весна Победы».

Подробности проведения конкурса обозначены в Положении. Трансляции и видеоролики фестиваля разместят в VK Видео и в официальном сообществе программы «Студвесна» во ВКонтакте, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Организаторы события — Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи РТ и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь).

«Российская студенческая весна» — самый масштабный студенческий творческий фестиваль в стране, который проводится с 1993 года.

Проект соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Напомним, в последний раз Казань стала центром российского студенчества в 2016 году. В фестивале приняли участие более 3 тысяч человек из 74 регионов России.