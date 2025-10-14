«Студвесна-2025»: Казань примет студентов вузов со всей России

В Казани с 25 по 29 ноября развернется XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Событие объединит более 2 тыс. студентов со всей страны. Столица РТ в четвертый раз примет «Студвесну» за все время проведения молодежного конкурса.
В этом году событие приурочат к Году защитника Отечества. Оно пройдет в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне под слоганом «Весна Победы».
Организаторы события — Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи РТ и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь).
«Российская студенческая весна» — самый масштабный студенческий творческий фестиваль в стране, который проводится с 1993 года.
Проект соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».
Напомним, в последний раз Казань стала центром российского студенчества в 2016 году. В фестивале приняли участие более 3 тысяч человек из 74 регионов России.