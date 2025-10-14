«Студвесна-2025»: Казань примет студентов вузов со всей России

В Казани с 25 по 29 ноября развернется XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Событие объединит более 2 тыс. студентов со всей страны. Столица РТ в четвертый раз примет «Студвесну» за все время проведения молодежного конкурса.