Нижегородские ученые создали ранозаживляющий материал с рыбным коллагеном

Ранозаживляющий материал с коллагеном из рыб разработали ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Специалисты ННГУ создали технологию получения ранозаживляющих покрытий (пленок, губок и скаффолдов) на основе коллагена из отходов переработки трески. Уникальность покрытий заключается в том, что они самостоятельно и без дополнительной обработки препятствуют образованию плесневых грибов и бактерий. Выбор коллагена из промысловых рыб обусловлен его максимальным сходством с человеческим, что обеспечивает высокую биосовместимость.
Авторы исследования отметили, что эффективность новых покрытий уже подтверждена. По их словам, биосовместимость была доказана в лаборатории биотехнологий Приволжского исследовательского медицинского университета. Испытания по ранозаживлению, проведенные в Институте биологии и биомедицины ННГУ, показали более высокую эффективность в сравнении с материалами на основе бычьего коллагена.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.