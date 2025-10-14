Нижегородские ученые создали ранозаживляющий материал с рыбным коллагеном

Специалисты ННГУ создали технологию получения ранозаживляющих покрытий (пленок, губок и скаффолдов) на основе коллагена из отходов переработки трески. Уникальность покрытий заключается в том, что они самостоятельно и без дополнительной обработки препятствуют образованию плесневых грибов и бактерий. Выбор коллагена из промысловых рыб обусловлен его максимальным сходством с человеческим, что обеспечивает высокую биосовместимость.