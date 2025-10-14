В Воронеже перенесли заседание по новому делу американца Гилмана

ВОРОНЕЖ, 14 окт — РИА Новости. Заседание по новому делу американца Роберта Гилмана не состоялось из-за недоставки подсудимого, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Воронежа.
«Сегодня заседание не состоится, подсудимого не доставят», — сказали в суде.
Следующее заседание состоится 11 ноября, сообщается на сайте суда.
Центральный районный суд Воронежа в октябре 2024 года приговорил Гилмана, который неоднократно применял силу против российских правоохранителей, к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Адвокат осужденного подала апелляцию, считая наказание слишком суровым. Рассматривая ее, Воронежский областной суд в апреле ужесточил наказание до 8 лет и месяца в колонии строгого режима.
Новое дело касается двух эпизодов применения насилия Гилманом в отношении сотрудника ФСИН. Американец обвиняется по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение неопасного для жизни или здоровья насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей).