В Воронеже перенесли заседание по новому делу американца Гилмана

Центральный районный суд Воронежа в октябре 2024 года приговорил Гилмана, который неоднократно применял силу против российских правоохранителей, к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Адвокат осужденного подала апелляцию, считая наказание слишком суровым. Рассматривая ее, Воронежский областной суд в апреле ужесточил наказание до 8 лет и месяца в колонии строгого режима.