В Воронеже перенесли заседание по новому делу американца Гилмана

Заседание по новому делу Гилмана перенесли из-за недоставки подсудимого.

Источник: © РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 14 окт — РИА Новости. Заседание по новому делу американца Роберта Гилмана не состоялось из-за недоставки подсудимого, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Воронежа.

«Сегодня заседание не состоится, подсудимого не доставят», — сказали в суде.

Следующее заседание состоится 11 ноября, сообщается на сайте суда.

Центральный районный суд Воронежа в октябре 2024 года приговорил Гилмана, который неоднократно применял силу против российских правоохранителей, к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Адвокат осужденного подала апелляцию, считая наказание слишком суровым. Рассматривая ее, Воронежский областной суд в апреле ужесточил наказание до 8 лет и месяца в колонии строгого режима.

Новое дело касается двух эпизодов применения насилия Гилманом в отношении сотрудника ФСИН. Американец обвиняется по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение неопасного для жизни или здоровья насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей).