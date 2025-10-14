Ричмонд
Власти Братска планируют снова переселять горожан из аварийного жилья

Власти Братска направят документы на участие в новом этапе программы по переселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на местную мэрию.

Источник: Администрация Братска

Министерством строительства Иркутской области был объявлен отбор на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов в плановом периоде 2026−2027 годов. Субсидию планируют предоставить за счет средств Фонда развития территорий и средств областного бюджета, при участии бюджетов городов, — рассказал мэр Братска Александр Дубровин.

Новый этап предусматривает переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, которые были признаны таковыми с января 2017 по январь 2022 года. Мэр Братска пообещал держать горожан в курсе «всех этапов вопроса» по включению города в программу по переселению.

В свое время в Братске объемы строительства по госпрограмме переселения из аварийного жилья были одними из самых крупных в области. Последними на сегодня сданными для переселения людей из аварийного жилого фонда стали дома по улице Котельной в Падуне. Их начали возводить еще в 2016 году, затем недостроенные объекты законсервировали, так как подрядчик не справился с обязательствами и обанкротился. Три дома на улице Котельной стали достраивать только в 2021 году. С нарушением сроков людей в них стали заселять только к концу лета — началу осени 2024 года.