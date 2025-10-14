Власти Братска планируют снова переселять горожан из аварийного жилья

В свое время в Братске объемы строительства по госпрограмме переселения из аварийного жилья были одними из самых крупных в области. Последними на сегодня сданными для переселения людей из аварийного жилого фонда стали дома по улице Котельной в Падуне. Их начали возводить еще в 2016 году, затем недостроенные объекты законсервировали, так как подрядчик не справился с обязательствами и обанкротился. Три дома на улице Котельной стали достраивать только в 2021 году. С нарушением сроков людей в них стали заселять только к концу лета — началу осени 2024 года.