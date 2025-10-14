Нетипичная Турция: как выглядит самый красивый город провинции Анталья

Туристический сезон на Средиземноморском побережье Турции близится к завершению. Корреспондент «МК в Казани» побывал в городе Каш, который считается одним из самых красивых и атмосферных городов Турецкой Республики. Каш — город-порт, расположенный на стыке Средиземного и Эгейского морей. Это место довольно нетипичное по сравнению с другими приморскими городами страны. Здесь нет крупных отелей и соответственно массовых туристических потоков, в отличие от Антальи, Кемера и других локаций этого региона Турции. Туристы приезжают сюда в основном для того, чтобы посмотреть достопримечательности и неспешно прогуляться по узким, уютным улочкам города, на которых много кафе и ресторанов. Виды самого нетипичного города средиземноморского побережья Турции — в нашей фотогалерее.