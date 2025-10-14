В Петербурге зафиксировано не менее пяти новых случаев отравления метанолом

По версии следствия, 44-летний петербуржец организовал на территории объекта нелегальный алкогольный бизнес. По версии следствия с этого склада опасный метиловый спирт покупали другие подозреваемые, которые в дальнейшем распространяли его под видом «домашнего» алкоголя. Кроме того, полицейские задержали людей из руководящего состава и бенефициаров склада, причастных к незаконному обороту суррогатного алкоголя. В ведомстве сообщили, что следственные действия продолжаются.