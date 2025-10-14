Ричмонд
Ученые заявили о крупнейшем за год выбросе на Солнце — что ждать белорусам

Ученые сказали, что крупнейший в 2025 году выброс на Солнце случился 14 октября.

Источник: Комсомольская правда

Ученые сообщили, что произошел один из наиболее крупных в 2025 году выбросов на Солнце, сообщили белорусам и другим жителям Земли в лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Крупнейший выброс на Солнце случился в интервале между 02.00 и 04.00 часами по минскому времени.

— Был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, — заявили в лаборатории.

Ученые заметили, что крупный протуберанец не стал сюрпризом, так как последние несколько дней он уже наблюдался на восточном краю звезды и все это время понемногу смещался в сторону Земли.

Специалисты пояснили, что траектория выброса пройдет ровно между Меркурием и Землей. И с большой вероятностью планеты он не заденет.

Данные с коронографов свидетельствуют о том, что плазменное волокно уже должно было удалиться от Солнца примерно на 20 миллионов километров.

При этом ученые института напомнили, что последствия подобного события в этом году уже один раз приходилось наблюдать.

— Четыре с половиной месяца назад, первого июня, прямой удар выброшенного с Солнца крупного протуберанца, который был меньшего текущего, вызвал магнитные бури уровня G4, продолжавшиеся в сумме около четырех суток, — указали эксперты космической погоды.

