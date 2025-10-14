Разработана технология создания биоразлагаемых стентов

В ходе своего исследования ученые определили скорость 3D-печати, диаметр сопла, его температуру и размер стола для оптимизации процесса. На основе испытаний на растяжение и сжатие они также проанализировали механические свойства биодеградируемого полимера и провели численное моделирование поведения стента из этого материала в модели трехслойной артерии. По словам исследователей, разработанная модель показала хорошие результаты по равномерному раскрытию и минимальному укорочению и распределению механических напряжений без чрезмерной нагрузки на сосуд, что позволяет эффективно восстановить просвет. Результаты подтверждают, что конструкция сильно влияет на механические характеристики.