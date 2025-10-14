Ричмонд
В Иркутске с 20 октября по 2 ноября закроют проезд по улице Халтурина

На участке проведут аварийно-восстановительные работы на тепловой сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 20 октября по 2 ноября закроют проезд по улице Халтурина. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Транспорт не сможет проехать в указанные даты по участку улицы в районе дома № 21, — уточнили в пресс-службе администрации Иркутска.

На участке проведут аварийно-восстановительные работы на тепловой сети. Автомобилистов просят заранее выбрать альтернативный маршрут для проезда и учитывать изменения в организации дорожного движения на время проведения работ.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Слюдянском районе ограничили движение для большегрузов из-за снегопада.