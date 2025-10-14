В Иркутске с 20 октября по 2 ноября закроют проезд по улице Халтурина. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Транспорт не сможет проехать в указанные даты по участку улицы в районе дома № 21, — уточнили в пресс-службе администрации Иркутска.
На участке проведут аварийно-восстановительные работы на тепловой сети. Автомобилистов просят заранее выбрать альтернативный маршрут для проезда и учитывать изменения в организации дорожного движения на время проведения работ.
